«Непредсказуемый уровень эскалации»: шойгу выступил с новым обвинением в адрес США

Министр обороны россии* сергей шойгу во вторник обвинил США и их союзников в преднамеренном «затягивании» войны в Украине.

«Для этого они начали поставки тяжелых наступательных вооружений, открыто призывая Украину захватить наши территории», — подчеркнул министр обороны в ходе селекторного совещания, добавив, что такие действия «втягивают» страны-члены НАТО в конфликт, который может привести к «непредсказуемый уровень его эскалации».

По словам шойгу, в январе этого года Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 6500 военнослужащих, 26 самолетов и 7 вертолетов.

Тем временем украинский парламент во вторник продлил военное положение в стране еще на 90 дней, подтвердив законопроект, внесенный накануне президентом Владимиром Зеленским.

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил о продлении в своем Telegram-канале, добавив, что «это шестое голосование парламента по военному положению с начала войны». Впервые военное положение было объявлено 24 февраля прошлого года, а последнее продление — 16 ноября.

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