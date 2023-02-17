Неприятный и с холодными глазами: королева Дании поделилась впечатлениями о путине

Королева Дании Маргрете поделилась впечатлениями о своих двух встречах с российским диктатором владимиром путиным*.

Об этом пишет Европейская правда.

Маргрете рассказала, что когда встречалась с путиным в 2011 и 2014 годах, у нее не сложилось положительного впечатления о нем.

«Помню, я подумала, что он не был приятным. Я никогда в жизни не видела таких холодных глаз», — сказала королева.

В 2011 году королева Маргрете находилась с государственным визитом в россии вместе с принцем Генриком. В то время путин был премьер-министром, а официальной принимающей стороной был тогдашний президент дмитрий медведев. Через три года она снова встретилась с путиным в связи с празднованием 70-й годовщины высадки в Нормандии во время Второй мировой войны.

Королева сказала, что внимательно следит за войной в Украине, которая началась почти год назад после вторжения россии. Она сказала, что «почти каждый день читает все газеты», чтобы быть в курсе событий.

Королева выразила удовлетворение тем, что Киев получит танки, предоставленные странами-союзниками.

«Путин думал, что может разделить всю Европу, но он заставил нас всех стоять вместе. Это означает, что мы все можем быть народом, который говорит: «Нет, так не может быть». Это очень сильно», — сказала королева Дании.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в Давосе на «Украинском завтраке» высказался о путине и руководстве россии. По его словам, он не уверен, что владимир путин жив и не совсем понимает, с кем из рф говорить и о чем.

Курсор писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!