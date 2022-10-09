Нерушимое братство: Кыргызстан отказался от проведения военных учений стран ОДКБ

На учения были приглашены наблюдатели из Узбекистана, Сербии, Сирии, Туркменистана и Монголии. Причины отмены учений в Минобороны Кыргызстана не назвали.

Министерство обороны Кыргызстана отменило командно-штабные учения с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство-2022».

Об этом сообщает Радио Азаттык со ссылкой на оборонное ведомство государства.

Причины отмены учений в ведомстве не назвали. В ОДКБ данную информацию пока не прокомментировали.

Отметим, что учения «Нерушимое братство-2022» на территории Кыргызстана были запланированы на 10-14 октября. Они должны были пройти в городе Балыкчи Иссык-Кульской области. На учения были приглашены наблюдатели из Узбекистана, Сербии, Сирии, Туркменистана и Монголии. В рамках учений планировалось разработать обеспечение режима прекращения огня.

Как сообщал Курсор, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан напомнили, как будут наказывать своих граждан за участие в войне в Украине. Так, за участие в боевых действиях гражданам этих стран на родине грозит уголовное наказание и конфискация имущества.

Граждане Кыргызстана за участие в войне рискуют лишиться свободы на срок от 5 до 10 лет с возможной конфискацией имущества.

В Казахстане за участие граждан в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории любых иностранных государств предусмотрено уголовное наказание – от 5 до 9 лет тюрьмы.

Посольство Узбекистана в рф* заявило, что предостерегает соотечественников от вступления в добровольческие батальоны и/или участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которые установлена ​​уголовная ответственность.

Ранее Курсор писал, что Таджикистан и Кыргызстан обвиняют друг друга в эскалации и нарушении режима прекращения огня.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!