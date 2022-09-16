Договор о прекращении огня не действует: продолжаются столкновения между Кыргызстаном и Таджикистаном

Таджикистан и Кыргызстан обвиняют друг друга в эскалации и нарушении режима прекращения огня. На данный момент возобновились перестрелки на границе.

Между членами ОДКБ (постсоветской Организации Договора о коллективной безопасности) вновь возобновились вооруженные столкновения.

Кыргызский город Баткен обстрелян из РСЗО и минометов.

Ранее на границе Кыргызстана и Таджикистана произошли вооруженные столкновения, но представители министерств обороны договорились о прекращении огня.

Режим, видимо, не вступил в действие, поскольку жители приграничных районов заявили, что боевые действия продолжаются.

Стороны обвиняют друг друга в эскалации и нарушении режима прекращения огня. В результате конфликта на границе пострадал 31 гражданин Кыргызстана, данных о пострадавших с таджикской стороны пока нет.

Стороны уже провели телефонные переговоры и планируют встречу, чтобы не допустить эскалации конфликта.

Ранее Курсор писал, что стало известно на чью сторону становится США в конфликте между Арменией и Азербайджаном.На фоне армяно-азербайджанского конфликта и вооруженных столкновений на границе, в США заявили о запланированном Нэнси Пелоси в Армению.

Также наш сайт сообщал, что бывший посол Израиля заявил, что Нетаниягу просил признания Иерусалима. Бывший израильский посол Рон Дермер отвергает заявление зятя Трампа Джареда Кушнера о том, что Биньямин Нетаниягу «чуть не убил признание Иерусалима».

Редакция ранее информировала, что американский чиновник заявил, что Трамп чуть не отказался от переноса посольства в Иерусалим из-за Нетаниягу. Высокопоставленный чиновник США написал книгу воспоминаний о времени правления Трампа. Интересно, что он рассказал о сомнениях, связанных с переносом в Иерусалим американского посольства.