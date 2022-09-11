Несмотря на сравнение с Гитлером: Путин стал первым мировым лидером, поздравившим короля Чарльза III

Глава РФ пожелал «успехов» и «крепкого здоровья» новому британскому монарху, который ранее сравнил Путина с нацистским лидером после аннексии Крыма в 2014 году.

Президент РФ Путин стал в субботу первым мировым лидером, поздравившим недавно провозглашенного короля Чарльза III, несмотря на то, что британский монарх восемь лет назад сравнил его с Гитлером.

Вскоре после аннексии Крыма Россией в 2014 году король Чарльз сказал канадскому еврею, пережившему Вторую мировую войну, который потерял членов семьи во время Холокоста, что «теперь Путин делает то же самое, что и Гитлер».

В ответ Россия потребовала объяснений, заявив, что комментарии не подобают будущему монарху.

«Он был в нашей стране не раз. Если он сделал такое сравнение, то это неприемлемо, и я уверен, что он как человек воспитанный это понимает», — сказал тогда Путин.

Король Чарльз также публично раскритиковал решение Кремля вторгнуться в Украину в начале 2022 года, назвав этот шаг «бессовестным» и «атакой на демократию».

Несмотря на напряженную личную историю, Кремль, тем не менее, опубликовал в субботу заявление после провозглашения нового короля в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, сообщает Daily Mail.

В письме, опубликованном Посольством России в Лондоне, говорилось: «Ваше Величество, примите мои искренние поздравления с Вашим восшествием на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего».

Ранее Кремль заявил, что Путин не будет присутствовать на похоронах королевы Елизаветы 19 сентября.

Ранее Курсор писал, что еврейские организации почтили память королевы Елизаветы II.