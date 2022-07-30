Несмотря на угрозы рф: Максим Галкин с успехом выступил в Турции

Популярный юморист Максим Галкин собрал аншлаг на концерте в Турции, несмотря на слухи о сорванном туре и угрозы российской федерации*.

Российский юморист Максим Галкин, который не поддерживает агрессию рф в отношении Украины и критикует действия правительства, выступил с успехом в Анталье.

Фрагментом выступления, где он исполнил один из хитов своей жены Аллы Пугачевой — песню «Арлекино», он поделился на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, что популярному юмористу удалось собрать целый зал поклонников, которые подтанцовывали вместе с ним, смеялись, бурно аплодировали и скандировали: «Браво».

В своей соцсети Максим Галкин сообщил, что отправляется со своими концертами в Латвию, Финляндию, Польшу, Англию, Ирландию, США и другие страны.

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«Курсор» писал ранее, что в российской федерации на 46-летнего Максима Галкина завели уголовное дело. Об этом сообщил российский депутат Роман Худяков, который отметил, что в Турции Галкина могут задержать и экстрадировать в россию за якобы распространение ложных высказываний о российской армии и критике политического режима. Он сказал, что Максиму Галкину грозит около 7 лет тюремного заключения.

Еще мы писали, что российский юморист Максим Галкин во время одного из своих концертов высмеял российского диктатора владимира путина и его политику. Муж Аллы Пугачевой предложил возвести президенту рф 300-метровый бронзовый памятник.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!