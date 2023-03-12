Нетаниягу выступил с яростным заявлением на заседании кабинета министров

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу яростно напал на противников реформы судебной системы, говоря, что имеет место радикализация и раздувание борьбы.

Об этом пишет Arutz Sheva.

В начале сегодняшнего заседания кабинета Нетаниягу сказал: «Мобилизованные СМИ пытаются затушевать ситуацию, которая не соответствует той крайней линии, которую ведут они и противники реформы. Они доводят дискуссию до абсурдного уровня».

«Тот факт, что за два месяца наши неоднократные призывы к переговорам и примирению не получили никакого ответа от оппозиции, доказывает, что то, в чем они заинтересованы, — это не реформа, а создание анархии и свержение избранного правительства. Реформа — это просто предлог».

«Я надеюсь, что поднимутся честные и патриотичные люди, которым небезразлична страна. Но пусть никто не заблуждается, мы получили четкий приказ от общественности, и мы будем выполнять наш мандат», — сказал Нетаниягу.

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