Нетаниягу выступит перед конгрессом США, но при одном условии ‒ СМИ

Это может произойти во время предстоящего визита премьер-министра в США.

Журналисты пишут, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу примет приглашение выступить перед обеими палатами Конгресса США, но только в том случае, если президент Джо Байден одобрит такое приглашение.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Утверждается, что Белый дом намерен пригласить Нетаниягу выступить с речью на совместном заседании Палаты представителей и Сената во время его предстоящего визита в США.

Ранее мы рассказывали о возрождении канцелярией премьер-министра при Биньямине Нетаниягу давно застопорившихся планов касаемо строительства объединенного офиса и официальной резиденции, известной как «израильский Белый дом».

План размещения резиденции и кабинетов премьер-министра в едином комплексе рассматривали с паузами на протяжении многих лет, но реализация этой инициативы постоянно замораживалась. Журналисты пишут, что сейчас канцелярий занимается архитектора и менеджера проекта для решения этого вопроса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что бывший глава Антидиффамационной лиги предупредил о подрыве поддержки Израиля евреями из США.