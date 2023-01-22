Экс-глава Антидиффамационной лиги предупрел о подрыве поддержки Израиля евреями из США

Если новое жесткое правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу продолжит свои усилия по ослаблению израильской демократии, оно рискует потерять поддержку американо-еврейской общины и, возможно, поддержку других демократий, предупредил Эйб Фоксман, бывший лидер Антидиффамационной лиги.

Если хотя бы половина всех коалиционных соглашений между партией Нетаниягу «Ликуд» и ее крайне правыми и ультраортодоксальными партнерами будет выполнена, «это подорвет эту поддержку, потому что у Америки и Израиля есть интересы, но эти интересы цементируются ценностями и тем фактом, что Израиль считается единственной демократией на Ближнем Востоке», сказал Фоксман в пятницу, выступая перед The ​​Times of Israel в кулуарах конференции с участием 3000 человек, организованной Израильско-американским советом (IAC). «Ну, как долго мы сможем говорить, что Израиль — единственная демократия?», — спросил он.

«Есть товарищ, который говорит, что хочет запретить гей-парады», — сказал Фоксман The Times of Israel, имея в виду заместителя министра и депутата Кнессета Ави Маоза, главу фракции «Ноам», которая открыто придерживается гомофобных взглядов и хочет, чтобы женщины не служили в армии.

«Израиль — главное направление для ЛГБТ-туризма, — продолжил Фоксман. — Это визитная карточка Израиля. У вас есть еще один министр, который говорит: «Я горжусь тем, что я фашист и гомофоб», — сказал он, намекнув на министра финансов Бецалеля Смотрича, представителя Религиозного сионизма, который в 2015 году попал в заголовки газет, заявив, что он «гордый гомофоб».

«Что это за демократия?» — спросил Фоксман на восьмом ежегодном саммите IAC, правозащитной организации, основанной в 2007 году и реализующей национальные программы в США для примерно 130 000 американцев израильского происхождения. Миссия организации состоит в том, чтобы «обеспечить сильную еврейскую и израильскую идентичность для следующих поколений».

«В той мере, в какой Израиль вмешивается в свою демократию, он будет вмешиваться в [американско-еврейскую] поддержку, — сказал он. — Я всегда говорил, что Израиль никогда не потеряет американо-еврейскую общину в вопросах безопасности и обороны. Потому что, в конце концов, [даже] если я не согласен с Израилем, это экзистенциальный вопрос. Иран, безопасность и границы — это экзистенциальное решение для жизни и смерти Израиля. Так что я могу не соглашаться с чем-то, [другие] могут не соглашаться, но мы никогда не уйдем из Израиля».

«Но когда вы начинаете вмешиваться в то, каким я являюсь евреем, каково мое право на возвращение в Израиль, вы имеете дело с моим экзистенциальным «быть евреем», — предупредил он.

Израиль может принимать решения относительно экзистенциальных угроз, но «если вы собираетесь решать, кто я, что я и к какой части еврейского народа я принадлежу, вы потеряете меня вместе с моими внуками», — сказал Фоксман, добавив, однако, что он по-прежнему оптимистичен.

«Я хочу, чтобы вы знали, если вы продолжите двигаться в этом направлении, вы потеряете нас, мы любим вас и дорожим вами, но вы потеряете нас», — сказал он.

Читайте также: обнародовали скандальную запись Смотрича: «Избирателям все равно, гомофоб я или фашист».