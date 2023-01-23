«Израильский Белый дом»: Канцелярия премьер-министра возрождает план

Ожидается, что в случае реализации проект будет стоить сотни миллионов шекелей.

Канцелярия премьер-министра при Биньямине Нетаниягу возрождает давно застопорившиеся планы по строительству объединенного офиса и официальной резиденции, известной как «израильский Белый дом». Об этом сообщили в новостях Kan News, передает The Times of Israel.

Планы единого комплекса, в котором разместятся резиденция и кабинеты израильского премьер-министра, рассматривались с перерывами в течение долгих лет, но по разным причинам то и дело замораживались. В отчете Kan говорится, что канцелярия в настоящее время ищет архитектора и менеджера проекта для решения этого вопроса. В ответ PMO заявил, что новое правительство «намерено рассмотреть предложение о строительстве офиса и жилого дома и методы его реализации».

Резиденция премьер-министра Израиля расположена в жилом районе в центре Иерусалима и не примыкает к канцелярии премьер-министра, которая находится в правительственном квартале у западного входа в город.

В 2009 году правительство одобрило план, который в конечном итоге не был реализован из-за чрезмерной стоимости, по объединению резиденции и офиса премьер-министра на новом месте в правительственном квартале. В 2014 году правительство решило снова продолжить реализацию проекта, а в 2015 году призвало завершить его к 2018 году. Затем его снова отложили.

В 2020 году в отчете госконтролера было обнаружено, что, несмотря на годы работы и выплаченные миллионы, проект даже не прошел стадию планирования. Государственный контролер Матаниягу Энгельман обнаружил тогда, что стоимость проекта оценивается в 1,2 млрд шекелей (352 млн долларов), что вдвое превышает цифру в 650 млн шекелей (176 млн долларов), заявленную, когда проект был одобрен в 2009 году.

«Задержки с проверкой плановой информации привели к трате драгоценного времени, финансовых и нефинансовых ресурсов, которые пошли насмарку», — писал тогда Энгельман.

Между тем, в официальной резиденции премьер-министра на улице Бальфур проводятся ремонтные работы и обновляется безопасность с тех пор, как Нетаниягу съехал в июле 2021 года после ухода с поста.

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет большую часть времени жил в своем доме в Раанане, а бывший премьер-министр Яир Лапид жил в небольшой квартире на территории комплекса премьер-министра.

Вернувшись на пост премьер-министра, Нетаниягу в настоящее время проживает в своей частной резиденции в Иерусалиме.

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