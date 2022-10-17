Независимый кандидат в Конгресс США от 12 округа в Нью-Йорке 53-летний Майк Иткис решил снять в порнографическом фильме, чтобы показать свою приверженность «позитивному подходу к сексу».
Об этом сообщает Complex.
Это является частью его предвыборной компании. Записанное видео политик опубликовал на платформе PornHub в «качестве элемента разговора».
«Если бы я просто говорил об этом, это не продемонстрировало бы мою приверженность этому вопросу. И тот факт, что я действительно сделал это, был огромным опытом обучения, и это действительно повлияло на элементы на моей платформе», – сказал Иткис.
Политическая программа кандидата предполагает:
- сексуальные права;
- отмену законов о прелюбодеянии;
- право женщин на аборт;
- освобождение мужчин от алиментов, если ребенок был рожден без их согласия;
- декриминализацию и легализацию секс-работы.
- окончание войны в Украине, даже если это «отличаются от целей украинского правительства», вплоть до территориальных уступок *владимиру путину в обмен на мир, потому что люди более важны, чем территории, как утверждает деятель.
По словам Майка, он не любитель выставлять приватную жизнь перед публикой, но в этом случае сделал исключение.
Ранее советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что американцы ответят на любое использование рф ядерного оружия.
Также «Курсор» сообщал, что президент Ирана обвинил Байдена в разжигании «хаоса и террора».
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!