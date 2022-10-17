Нетипичная предвыборная кампания: кандидат в Конгресс США снялся в фильме для взрослых

Политик считает, что нужно окончить войну в Украине, даже если это отличается от «целей украинского правительства».

Независимый кандидат в Конгресс США от 12 округа в Нью-Йорке 53-летний Майк Иткис решил снять в порнографическом фильме, чтобы показать свою приверженность «позитивному подходу к сексу».

Об этом сообщает Complex.

Это является частью его предвыборной компании. Записанное видео политик опубликовал на платформе PornHub в «качестве элемента разговора».

«Если бы я просто говорил об этом, это не продемонстрировало бы мою приверженность этому вопросу. И тот факт, что я действительно сделал это, был огромным опытом обучения, и это действительно повлияло на элементы на моей платформе», – сказал Иткис.

Политическая программа кандидата предполагает:

сексуальные права;

отмену законов о прелюбодеянии;

право женщин на аборт;

освобождение мужчин от алиментов, если ребенок был рожден без их согласия;

декриминализацию и легализацию секс-работы.

окончание войны в Украине, даже если это «отличаются от целей украинского правительства», вплоть до территориальных уступок *владимиру путину в обмен на мир, потому что люди более важны, чем территории, как утверждает деятель.

По словам Майка, он не любитель выставлять приватную жизнь перед публикой, но в этом случае сделал исключение.

Ранее советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что американцы ответят на любое использование рф ядерного оружия.

Также «Курсор» сообщал, что президент Ирана обвинил Байдена в разжигании «хаоса и террора».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!