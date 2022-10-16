Президент Ирана обвинил Байдена в разжигании «хаоса и террора»

На фоне протестов президент Ибрагим Раиси решил обвинить своего американского коллегу в подстрекательстве к «хаосу, террору и разрушениям» в Иране. Таким образом глава государства прокомментировал последние действия Вашингтона в отношении Тегерана.

Об этом сообщает Maariv.

«Американскому президенту, позволяющему себе своими комментариями разжигать хаос, террор и разрушения в другой стране, следует напомнить о вечных словах основателя Исламской Республики, назвавшего Америку великим сатаной», – рассказал Раиси.

Ранее мы рассказывали, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук прокомментировал сотрудничество *россии и Ирана в военной сфере. В частности, он высказался о возможной передаче Тегераном более смертоносных дронов-камикадзе и баллистических ракет рф, которые путин намерен использовать для войны в Украине.

По его словам, россия окончательно стала государством-террористом и стала фактическим членом «оси зла», которая несет опасность как Украине, так и остальному цивилизованному миру, частью которого является Израиль. В силу этого он призвал правительство Израиля более активно противодействовать «российско-иранскому альянсу» и предоставить Украине релевантное оружие.

Также «Курсор» сообщал, что помочь украинскому народу призвал министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай, который считает, что «больше нет никаких сомнений» в том, чью сторону нужно выбрать Израилю в «этом кровавом конфликте».

Помимо этого, недавно стало известно, что в Белом доме возмущены заискиванием Аббаса перед путиным.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!