Опубликованы невиданные ранее кадры крушения Титаника, раскрывшие тайну затонувшего корабля

Около четырех десятилетий назад во время первого пилотированного погружения на «Титаник» были сделаны снимки британского океанского лайнера, который столкнулся с айсбергом и унес жизни более 1500 пассажиров. Теперь эти необычные и невиданные ранее кадры крушения опубликовали. В свое время они раскрыли глубоководную тайну затонувшего корабля.

Океанографический институт Вудс-Хоул (WHOI) опубликовал 80-минутное видео экспедиции 1986 года в ознаменование выхода фильма «Титаник», который вышел 25 лет назад.

Согласно WHOI, то, что осталось от «Титаника», сначала нашла команда под руководством доктора Роберта Балларда 1 сентября 1985 года, почти через 75 лет после того, как корабль затонул 15 апреля 1912 года. Команда вернулась на место крушения в июне 1986 года с подводным аппаратом по имени Элвин и дистанционно управляемым аппаратом (ROV) по имени Джейсон Джуниор. По данным учреждения, эта миссия стала «первой, когда люди увидели злополучный корабль».

На редких кадрах подводный аппарат Элвин приблизился к кораблю и пристыковался к его палубе. На видео также показаны внутренние виды затонувшего корабля, например, вид внутри каюты старшего офицера и изображения обломков морского дна. Согласно видео, в 1986 году на «Титаник» было совершено 11 погружений.

Режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон заявил в своем заявлении: «Спустя более века после крушения «Титаника» человеческие истории, воплощенные в великом корабле, продолжают находить отклик. Как и многие, я был потрясен, когда Элвин и Джейсон-младший спустились внутрь. Выпустив эти кадры, WHOI помогает рассказать важную часть истории, которая охватывает поколения и окружает земной шар».

In celebration of the @TitanicMovie 25th anniversary, we’ve got another #Titanic treat for you: previously-unreleased footage from the #RMSTitanic shipwreck, filmed by #HOVAlvin and #ROVJasonJr. Sign up for the YouTube premiere this Weds 2/15 at 7:30pm ET: https://t.co/lIQLqsu3MF pic.twitter.com/qoTn59X1fV — Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) (@WHOI) February 13, 2023

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