«Невидимый» для армии рф: ВСУ протестировали новейшее оружие

Вооруженные Силы Украины протестовали на полигоне возможности роботизированной платформы THeMIS от эстонской компании Milrem Robotics – эта разработка уже скоро будет помогать украинским военным эвакуировать раненых на поле боя и выполнять другие задачи. О том, как проходили испытания работа, рассказывает издание «Армия».

Так, учения предусматривали операцию по эвакуации двух военных из небольшого подразделения, которое во время выполнения задания попало в засаду – роботизированная платформа THeMIS выехала на место происшествия по заранее определенному маршруту и ​​успешно выполнила задание по эвакуации.

Как отмечает оператор беспилотной платформы THeMIS Алексей, основное преимущество этой платформы состоит в том, что для противника она фактически «невидима» благодаря тому, что использует защищенную линию, а также «фонит» не столь сильно, чтобы враг мог засечь ее своими средствами РЭБ.

Еще одно преимущество этой платформы, которую отмечает Алексей, – это способность THeMIS работать при любых погодных условиях. Кроме того, робот имеет отличную проходимость – может преодолевать подъемы в 35 градусов и не боится грязи. Также THeMIS имеет «тихий» режим работы двигателя, когда его почти не слышно.

Несмотря на то, что основной задачей этой беспилотной платформы будет эвакуация раненых, список задач, которые может выполнять THeMIS на поле боя – значительно шире, в частности он может тянуть за собой до 30 тонн груза на колесах.

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