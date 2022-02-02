НХЛ сделало послабление для полностью вакцинированных игроков

Национальная хоккейная лига (НХЛ) с этой недели отказывается от ряда требований, строгое выполнение которых ранее являлось обязательным для игроков, полностью вакцинированным против коронавирусной пневмонии.

Из-за уменьшения показателей заболеваемости, а также необходимости восстанавливать спорт после коронавирусного кризиса, в НХЛ приняли решение больше не требовать от полностью вакцинированных игроков ежедневно сдавать тесты на COVID-19. Кроме того, спортсменов призывают не забывать о важности получения бустерной дозы вакцины.

Об этом сообщает новостное инернет-издание «Israland».

Только в этом сезоне из-за причин, связанных с пандемией нового коронавируса, НХЛ пришлось отсрочить проведение больше ста игр. Хуже всего ситуация обстояла в период с середины декабря и до середины января.

На данный момент в хоккейной лиге заметны значительные изменения к лучшему.

Ранее Курсор писал о том, что в Пекине стартовала эстафета олимпийского огня.

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