В Пекине стартовала эстафета олимпийского огня

Вице-премьер Госсовета КНР и глава Руководящей группы по работе 24-х зимних Олимпийских игр Хань Чжэн зажег факел от стенда с источником огня на церемонии запуска эстафеты, состоявшейся в Олимпийском лесопарке в Пекине.

После зажжения факела он был передан первому спортсмену-факелоносцу — Ло Чжихуаню, который является первым китайским чемпионом мира по конькобежному спорту.

Китайские власти сообщают, что эстафета олимпийского огня будет проводиться при строгом соблюдении всех мер профилактики и контроля эпидемии COVID-19.

Известно, что в эстафете примут участие 1 200 факелоносцев из многих стран мира, а само мероприятие будет длится 3 дня, после чего торжественно завершится зажжением чаши олимпийского огня на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в пятницу вечером.

Огонь будет гореть до последнего для Олимпиады, которая завершится 20 февраля.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что шесть израильских спортсменов попытаются добыть золото для своей страны на зимней Олимпиаде.

Израиль будет представлен на Играх в Пекине шестью спортсменами: четырьмя мужчинами и двумя женщинами. Они примут участие в соревновании фигуристов, шорт-трекистов и горнолыжниц.

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