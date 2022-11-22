Нидерланды распорядились экстрадировать известного модельного агента в Израиль

Суд в Нидерландах рекомендовал министру юстиции экстрадировать израильского модельного агента Шая Авиталя, обвиняемого в преступлениях на сексуальной почве, обратно в Израиль.

Об этом сообщает Haaretz.

Полную рекомендацию опубликуют позже в этот же день. 26 женщин обвинили Авиталя в совершении преступлений на сексуальной почве, прежде чем его задержали в Нидерландах в августе. По словам его адвокатов, можно обжаловать это решение.

Государственная прокуратура подала запрос об экстрадиции после того, как установила, что жалобы двух женщин были достаточно обоснованными, чтобы оправдать предъявление ему обвинений. Несмотря на то, что все это время было известно о местонахождении Авиталя в Европе, обвинение решило дождаться его въезда в страну, из которой экстрадиция будет проще, прежде чем санкционировать его арест в мае.

Три из 26 женщин, обратившихся в полицию, утверждают, что Авиталь их изнасиловал. Расследование начали в июле 2021 года после репортажей двух израильских телеканалов. В октябре полиция вызвала Авитала на допрос, но он туда не явился. За последний год модельный агент посетил несколько европейских стран, среди которых Турция, Португалия, Франция ​​и Нидерланды.

В рамках соглашения между двумя странами израильская полиция должна подробно изложить обвинения против Авиталя, прежде чем его можно будет экстрадировать обратно в Израиль. Поскольку его еще не допросили, процесс экстрадиции может занять несколько месяцев.

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