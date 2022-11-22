Еврейские организации требуют от Amazon изъять скандальные книгу и видео из продаж

Изъять антисемитскую книгу и фильм «Hebrews to Negroes: Wake up Black America!» из продаж. С таким требованием к главе Amazon Джеффу Безосу и двум другим высокопоставленным чиновникам компании выступили в своем письме генеральный директор Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт вместе с другими лидерами американских еврейских.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

«Мы собрались сегодня вместе, чтобы высказать, насколько мы обеспокоены тем, что Amazon до сих пор не сообщила о том, что книга и фильм Рональда Далтона-младшего «От иудеев к неграм: Пробудите черную Америку!», — написали они.