Новый сексуальный скандал: В Амстердаме арестован известный израильский модельный агент

Ведущий израильский модельный агент Шай Авиталь был арестован в Амстердаме в преддверии его экстрадиции в Израиль по обвинению в 26 случаях сексуальных домогательств, сообщила полиция.

Арест в Нидерландах произошел более чем через год после того, как полиция выдала ордер на арест Авиталя, который представлял некоторых топ-моделей страны.

В то время он жил в Венгрии, и израильские власти приказали ему немедленно вернуться в Израиль, где он будет взят под стражу и допрошен в связи с обвинениями. Однако, несмотря на то, что его адвокаты ранее говорили, что он приедет в Израиль, если его вызовут, то он не спешил возвращаться домой.

В воскресенье полиция заявила, что арест стал кульминацией совместной операции израильской и голландской полиции.

Полиция начала уголовное расследование в отношении Авиталя в июле прошлого года после того, как в СМИ появились сообщения о том, что он преследовал нескольких бывших клиентов и коллег. В настоящее время против него подано 26 отдельных исков.

Расследование, которое возглавляет следственное подразделение полицейского округа Тель-Авива, было начато после того, как в новостях Channel 13 были опубликованы доказательства того, что Авиталь отправляет моделям сообщения с угрозами, в том числе готовые к подаче жалобы в полицию, если они обвинят его в сексуальном насилии. В просочившихся текстовых сообщениях Авиталь якобы хвастался тем, что у него есть связи с полицией, и он не боялся каких-либо претензий к нему.

Согласно обнародованным документам, в 2009 году Авиталь заплатила 120 000 шекелей (35 000 долларов) модели Исраэлы Автау после того, как он изнасиловал ее в своем офисе. Инцидент, по-видимому, держался в секрете, и Авиталь продолжил свою карьеру агента.

Сообщения сексуального характера, якобы отправленные Авиталь ряду женщин, в том числе несовершеннолетним. Ряд женщин также утверждали, что Авиталь обнажился перед ними, в том числе по крайней мере один случай, в результате которого они впоследствии занялись сексом, который продолжался на регулярной основе, после того как Авиталь пообещал, что очевидная жертва будет показана в популярном реалити-шоу.

Другие женщины обвиняли его в том, что он насильно ощупывал, целовал и облизывал их лица. Обвинения датируются прошлыми двумя десятилетиями.

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