Нидерланды выводят часть войск из Словакии

Ранее сообщалось, что в Словакии начала действовать многонациональная бригада НАТО. Этот шаг является одной из мер по усилению восточного крыла альянса.

Нидерланды сокращают свое представительство в многонациональной боевой группе НАТО в Словакии, в том числе выводят батарею ЗРК «Patriot», которая базировалась в городе Сляч.

Об этом сообщили в министерстве обороны Словакии.

Там подчеркнули, что решение последовательно и базируется на оценке ситуации безопасности в стране и регионе.

«У нас есть договоренность с союзниками, что они будут здесь столько, сколько потребуется. Мы приняли ряд мер безопасности, благодаря которым мы можем уменьшить количество техники, а также солдат союзников. Я благодарю Нидерланды, что их солдаты были здесь в решающий период», – сказал министр обороны Словацкой Республики Ярослав Надь.

Он убежден, что выход нидерландских военных не повлияет на обороноспособность Словакии.

При этом две немецкие батареи продолжат выполнять задания.

Также в аэропорту Кухиня остается батарея ЗРК «Patriot» американских сил.

При необходимости нидерландская батарея ЗРК может вернуться и развернуться заново. Кроме того, военные Нидерландов продолжают оставаться в многонациональной группе НАТО и работают по координации с силами Германии.

Выход техники и персонала нидерландских сил начнется с 11 октября.

Ранее сообщалось, что в Словакии начала действовать многонациональная бригада НАТО. Этот шаг является одной из мер по усилению восточного крыла альянса.

Ранее «Курсор» сообщал о том, что Байден прокомментировал ракетные удары по Украине.