Ночная ракетная атака на Украину: стало известно о последствиях «прилетов» во Львове

В результате российских ударов по Львовской области на западе Украины повреждена важнейшая инфраструктура, сообщил в Telegram глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий. Он добавил, что жертв нет.
«Во время воздушной тревоги во Львовской области был поражен объект критической инфраструктуры. Жертв и потерпевших нет. Пожар был потушен. Подробности позже. Держите себя. Не игнорируйте сирены», — сказал он.
Атака произошла рано утром в четверг.
Сирены воздушной тревоги звучали в городах и поселках по всей Украине, но официально о «прилетах» заявили только во Львове.
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