Женщину могут все: Шакед поздравила нового премьер-министра Италии

По словам председателя «Еврейского дома», правые силы одержали победу в Италии, и одержат в Израиле.

«Поздравляю Джорджу Мелони с победой. Правые победили в Италии и победят и в Израиле. И да, женщины могут все, даже руководить страной», – заявила Шакед.

ברכות לג׳ורג׳יה מלוני על הניצחון. הימין ניצח באיטליה וינצח גם בישראל. וכן, נשים יכולות לעשות הכל, גם להנהיג מדינה.

Congratulazioni a Georgia M. per la vittoria. La destra ha vinto in Italia. La destra vincerà in Israele. E le donne possono fare qualsiasi anche guidare un paese. pic.twitter.com/yCzno8VPeR

— איילת שקד Ayelet Shaked (@Ayelet__Shaked) September 27, 2022