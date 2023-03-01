Новые удары ВСУ по Крымскому мосту: эксперт назвал главное условие

Эксперт, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», Александр Коваленко, рассказал в интервью Главреду о возможном сценарии освобождения Бердянска и Геническа. Он утверждает, что если рф* выведет свои войска с Херсонщины, то это приведет к концу южной группировки россии.

Согласно Коваленко, после этого Вооруженные Силы Украины получат возможность наносить удары по Крымскому мосту, что является стратегически важной целью. Он также отмечает, что украинские войска смогут оказывать давление на временно оккупированную левобережную часть Херсонщины и Запорожскую область с двух сторон — с севера и запада.

Эксперт считает, что такой сценарий позволит украинским военным оказывать давление на россию и обезопасить свои пограничные города. Также он отмечает, что данный сценарий станет одним из ключевых моментов в борьбе за территориальную целостность Украины.

Коваленко подчеркивает, что для рф вывод войск с Херсонщины может означать конец ее военной присутствия на юге Украины. Он считает, что это будет критически важным шагом в конфликте между двумя странами, который продолжается с 2014 года.

В итоге, эксперт призывает к максимальной мобилизации украинских военных, чтобы подготовиться к возможной операции по освобождению Бердянска и Геническа. Он отмечает, что это может стать ключевым событием в ходе войны и помочь Украине защитить свою территориальную целостность.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.