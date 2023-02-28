Эксперт назвал две принципиальные вещи, которые помогут ВСУ деоккупировать Крым

По его словам, освобождение полуострова не является невозможной задачей для Украины.

Украинские военные продолжают противостоять российскому агрессору и готовы идти до последнего, чтобы освободить от оккупации всю свою территорию, включая аннексированный в 2014 году Крым. Но для того, чтобы это произошло как можно скорее, ВСУ нужны поставки двух видов вооружения.

Об этом «24 каналу» рассказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, украинским военнослужащим для деоккупации полуострова важно получить от партнеров дальнобойные ракеты ATACMS и мощную авиацию. С помощью таких ракет ВСУ смогут поражать цели на расстоянии в 300 километров, тем самым уничтожить Крымский мост, который является для российских оккупантов важной логистической нитью.

А также Украине важно получить не менее 60 машин воздушного класса. То есть хороших авиационных комплексов, желательно F-16, с помощью которых они смогут помешать рф доставлять оборудование для своей армии в Крым.

«Курсор» писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к деоккупации Крымского полуострова. По его словам, в частности делаются технические шаги – готовится оружие, формируются бригады наступления и прочее.

Еще мы писали, что западные источники говорят, что США готовые помочь Украине атаковать Крым, чтобы вернуть его под свой контроль. И скоро захватчикам придется смириться с тем, что они потеряют полуостров.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что можно вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в российской федерации.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!