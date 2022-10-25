Новый британский премьер сделал важное заявление относительно Украины

По словам Риши Сунака, война путина в Украине дестабилизировала энергетические рынки и цепи поставок по всему миру.

Новоназначенный премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал поддерживать Украину до «завершения» ее битвы с российскими войсками.

Об этом он заявил после аудиенции у короля Чарльза ІІІ, сообщает Радио Свобода.

«Сейчас наша страна сталкивается с глубоким экономическим кризисом. Последствия COVID-19 все еще остаются. Война путина* в Украине дестабилизировала энергетические рынки и цепи поставок по всему миру», – отметил глава британского правительства.

Великобритания вместе с Соединенными Штатами, Европейским Союзом и многими другими западными союзниками остается преданной поддержке Украины после начала полномасштабного вторжения российских войск в конце февраля. Эта поддержка усугубила отношения с кремлем, который 25 октября заявил, что не видит причин ожидать в ближайшее время улучшения двусторонних отношений.

Как сообщал Курсор, череда стратегических ошибок президента россии владимира путина должна прекратиться, а любое применение ядерного оружия приведет к последствиям. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Отвечая на вопрос, как Британия ответит на применение россией тактического ядерного оружия, Клеверли сказал, что он не может вдаваться в подробности, но ответ будет.

«Несомненно, применение ядерного оружия любой страной в любой точке мира не останется без ответа. Я не стану обсуждать характер и масштабы», — сказал он.

Также Курсор информировал о том, что Соединенные Штаты, Великобритания и Франция выступили с совместным заявлением, в котором назвали утверждение министр обороны рф сергея шойгу относительно возможного применения Украиной так называемой «грязной бомбы» лживыми.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!