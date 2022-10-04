Британия предупредила рф о последствиях применения ядерного оружия

По словам главы британского МИДа, стратегические ошибки путина нанесли ущерб россии и сделали ее еще более изолированной в глобальном масштабе.

Череда стратегических ошибок президента россии владимира путина* должна прекратиться, а любое применение ядерного оружия приведет к последствиям.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос, как Британия ответит на применение россией тактического ядерного оружия, Клеверли сказал, что он не может вдаваться в подробности, но ответ будет.

«Несомненно, применение ядерного оружия любой страной в любой точке мира не останется без ответа. Я не стану обсуждать характер и масштабы», — сказал он.

По словам Клеверли, стратегические ошибки путина нанесли ущерб россии и сделали ее еще более изолированной в глобальном масштабе.

«Мы должны четко дать понять, что череда его стратегических ошибок должна прекратиться. Мы будем продолжать поддерживать украинцев в защите их страны и отстаивать международные правила и нормы», — подчеркнул глава британского МИДа.

Как сообщал Курсор, директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс заявил, что президент россии владимир путин может быть «довольно опасным и безрассудным», если его загнать в угол.

По словам главы ЦРУ, растущие проблемы россии оставили путину меньше вариантов, что делает его потенциально более опасным.

Также мы информировали о том, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов.

Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!