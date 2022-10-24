Совместное заявление США, Британии и Франции по поводу «грязной бомбы», о которой заявил шойгу

Вчера министр обороны рф сергей шойгу* в телефонных разговорах с коллегами из Турции, США, Великобритании и Франции заявил, что Украина готовится к применению так называемой грязной бомбы.

Соединенные Штаты, Великобритания, Франция выступили с совместным заявлением и назвали утверждение шойгу лживыми.

Обращение было опубликовано на официальном сайте Государственного департамента США.

В нем говорится, что министры иностранных дел трех стран неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом агрессии россии.

«Мы, министры иностранных дел Франции, Великобритании и США, по-прежнему полны решимости продолжать поддерживать усилия Украины по защите своей территории столько, сколько потребуется.

Ранее министры обороны каждой из наших стран поговорили с министром обороны россии сергеем шойгу по его просьбе. Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем откровенно ложные утверждения россии о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей территории. Мир рассмотрит любую попытку использовать это обвинение в качестве предлога для эскалации. Мы также отвергаем любой предлог для эскалации со стороны россии.

Министры иностранных дел также обсудили свою общую решимость продолжать поддерживать Украину и украинский народ с помощью безопасности, экономической и гуманитарной помощи перед лицом жестокой агрессивной войны президента путина», — говорится в заявлении.

Кроме этого, министры иностранных дел трех стран обсудили совместные усилия касательно поддержки Украины и украинского народа в сфере безопасности, экономической и гуманитарной помощи перед лицом жестокой , развязанной россией.

Ранее Курсор писал, что аналитики рассказали, зачем россия распространяет фейки о «грязной бомбе». россия*, вероятно, стремилась замедлить или приостановить военную помощь Запада Украине и, возможно, ослабить альянс НАТО.

Курсор писал, что в Украине прокомментировали истерию шойгу по поводу «грязной бомбы». В МИД Украины заявили, что страна придерживается договора о нераспространении ядерного оружия и считает абсурдными обвинения рф в попытке использовать ядерное оружие, которого в Украине нет и не может быть.

Также наш сайт информировал, что Зеленский считает, что путин готов нанести ядерный удар. Тот факт, что из рф начала поступать информация, что якобы Украина готовит «грязную бомбу», по мнению Зеленского, говорит о том, что именно россия уже все приготовила.

Как сообщал Курсор, российская пропаганда теряет влияние даже там в мире, где Украине еще только предстоит обеспечить крепкие информационные позиции.

Наш сайт писал ранее, что стало известно, сколько иранских дронов сбили в Украине за ночь. Армия российских оккупантов продолжает терроризировать украинцев всеми возможными способами.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!