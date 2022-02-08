Новый фонд правительства Онтарио поможет еврейским организациям улучшить безопасность

Недавно объявленный провинциальный грант в размере 25 миллионов долларов позволит организациям еврейской общины усилить меры безопасности.

Правительство Онтарио объявило о выделении 25 миллионов долларов на создание фонда помощи религиозным и культурным организациям в повышении безопасности и борьбе с ненавистью.

Об этом сообщает Israel National News.

Грант Онтарио для поддержки мер безопасности по борьбе с ненавистью для религиозных и культурных организаций будет «предоставлять средства религиозным и культурным организациям для усиления мер безопасности».

Чтобы иметь право, заявители должны «проводить регулярные собрания религиозного, духовного или культурного значения. Проведение этих собраний должно быть основной деятельностью заявителя», — говорится в заявлении правительства Онтарио.

Грант может быть использован для модернизации, связанной с усилением безопасности здания, включая оборудование, строительство, ремонт и системы видеонаблюдения, а также для оценки безопасности и обучения реагированию на инциденты на почве ненависти.

«Несмотря на то, что Онтарио является одним из самых разнообразных и гостеприимных мест в мире, он не застрахован от антисемитизма», — сказал вице-президент Центра по делам Израиля и евреев (CIJA) Ноа Шак.

Шак отметил, что, хотя евреи составляют менее одного процента населения Канады, данные Статистического управления Канады постоянно показывают, что евреи являются наиболее частыми объектами преступлений на почве ненависти.

«Захват заложников в конгрегации Бет Исраэль в Колливилле, штат Техас, является последним пугающим напоминанием об опасной угрозе, с которой сталкивается еврейская община», — сказал он. «Учреждения, в том числе синагоги и еврейские общинные центры, ежегодно тратят миллионы долларов на меры безопасности, чтобы евреи Онтарио могли безопасно собираться».

Правительство Онтарио также объявило о выделении грантов для повышения уровня информированности о Холокосте и борьбы с антисемитизмом 27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что более половины израильских евреев ожидают обострения европейского антисемитизма.

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