Новый премьер Британии в Киеве встретился с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, который впервые прибыл в Украину с визитом.

Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.

По словам Зеленского, визит Сунака стал «чрезвычайно содержательным и полезным для обоих государств».

Зеленский проинформировал британского премьера о последствиях российских ракетных ударов. В частности, по его словам, по состоянию на сегодня повреждено около половины украинской энергетической инфраструктуры.

«Этот российский террор – не просто очередное издевательство врага над украинцами, но и проявление крайне циничной российской антиевропейской, античеловеческой политики. Украинская энергогенерация может не только полностью обеспечивать нашу страну, но и быть стабилизирующим элементом для общеевропейского энергорынка. Российские удары направлены в том числе и на то, чтобы разрушить наше энергетическое соединение с энергосистемой Европы. Поэтому каждый удар по украинской энергетике – это удар по энергетической безопасности всего континента», – заявил президент Украины.

Премьер-министр Великобритании со своей стороны отметил мужество украинского народа, которое вдохновляет весь мир. Риши Сунак подчеркнул, что Великобритания будет помогать Киеву до тех пор, пока Украина не добьется мира.

«Мы будем продолжать предоставлять помощь, пока вы оказываете давление на российские войска, пока ваши объекты инфраструктуры, ваши дома уничтожают. … Надеемся, что мы сможем закончить эту варварскую войну и обеспечить справедливый мир, когда будет верховенство права, мир и уважение к суверенитету государства, а те, кто совершил военные преступления, будут привлечены к ответственности», – сказал британский премьер.

Как сообщал Курсор, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что при нынешних обстоятельствах Украине не о чем вести переговоры россией*.

Также Курсор информировал о том, что Риши Сунак назвал российскую федерацию «страной-изгоем» и предложил план, который позволит снизить ее влияние на мировую экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!