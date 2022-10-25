Новый премьер-министр Великобритании озвучил четкую позицию касаемо статуса Иерусалима

Риши Сунак, который станет новым новым премьер-министром Великобритании после того, как в понедельник возглавил Консервативную партию, считается решительным сторонником Израиля и другом еврейской общины Великобритании.

На мероприятии «Друзья Израиля» в августе Сунак заявил, что Иерусалим «бесспорно является исторической столицей» Израиля и что существуют «очень веские доводы» в пользу переноса посольства Великобритании с его нынешнего места в Тель-Авиве.

«Это то, чем я хотел бы заняться», — сказал он.

Но Сунак, бывший глава казначейства, также признал «деликатность» этого вопроса.

«Если бы это было так просто, это уже было бы сделано», — сказал он.

Напомним, что в прошлом месяце Лиз Трасс сообщила премьер-министру Яиру Лапиду, что рассматривает возможность переноса посольства Великобритании в Иерусалим, но не приняла никаких мер в течение своего рекордно короткого срока пребывания в должности.

Также летом Сунак приветствовал Израиль как «сияющий маяк надежды» в интервью «Jewish Chronicle». А в письме для UK Jewish News, партнера The Times of Israel, он заявил о своем несогласии с движением бойкота.

«Еврейская община права, когда речь идет о тех, кто стремится нанести ущерб единственному еврейскому государству в мире», — добавил он.

Сунак выразил обеспокоенность ростом антисемитских инцидентов в первой половине 2021 года.

Ранее Курсор писал, что в районе прохождения Северного потока зафиксирована новая серия взрывов: что известно.