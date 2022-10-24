В районе прохождения Северного потока зафиксирована новая серия взрывов: что известно

По данным сейсмологов, инциденты произошли в Финском заливе рядом с российскими городами приморском и выборгом.

Сейсмологический институт Финляндии зафиксировал четыре сейсмических события невыясненного происхождения в Финском заливе рядом с российскими городами приморском и выборгом*. События произошли примерно в районе прохождения трубопровода «Северный поток».

Это следует из данных автоматического бота организации, сообщает InternetUA.

Отмечается, что инциденты произошли еще 20 и 21 октября, а финская пресса обратила на них внимание в понедельник.

«По данным сейсмологов, взрывы произошли в российских территориальных водах примерно в 40 километрах северо-западнее выборга. Согласно информации на карте на сайте «газпрома», примерно в том же районе проходит нить газопровода «Северный поток», однако точное расстояние от мест сейсмособытий до трубопровода не определено», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, по оценке исследователя Сейсмологического института Хельсинского университета Яри Корстрема, речь идет о сравнительно маломощных взрывах, примерно 50-100 килограммов взрывчатки. При этом сейсмолог отказался высказываться о причинах произошедшего.

Как сообщал Курсор, эксперты рассказали, для чего россия могла подорвать газопроводы «Северный поток» в сентябре. Так, наиболее вероятными мотивами подрывов газопроводов назывались:

отмена всех энергетических санкций против россии;

«разморозка» и запуск «Северного потока – 2»;

избегание уплаты штрафных санкций в соответствии с действующими договорами;

энергетический шантаж, чтобы давить на европейские страны.

Также Курсор писал о том, что россия могла разбить «Северные потоки» подводным дроном.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!