Нутрициолог рассказал, почему картошку, рис и макароны нужно есть охлажденными

Картофель, рис или макароны эксперты по питанию советуют употреблять охлажденными. Так эти продукты не испортят вашу фигуру и добавит вам сил.

Он этом рассказала на своей странице в Instagram нутрициолог Ирина Гизбрехт.

Эксперт констатирует, что от картофеля или макарон многие отказываются во время похудения или стремясь поддерживать стройную фигуру. Но употреблять их можно и даже нужно во время диет. Но! Секрет в том, чтобы готовый картофель (батат, рис, макароны) охладить — так образуется резистентный крахмал.

Такой крахмал, по словам эксперта, очень полезен. Он помогает худеть, так как положительно влияет на липидный обмен. Такой компонент поддерживает микробиом кишечника, угнетает рост патогенных бактерий, улучшает усвоение минеральных веществ в кишечнике, повышает иммунитет. Кроме того, такой крахмал является профилактикой рака кишечника и диабета.

А потому Гизбрехт рекомендует обязательно включать крахмалистые продукты в свой рацион. Но только охлаждать их перед употреблением. Кстати, если любите теплую пищу — то можете повторно нагреть эти продукты, но только после того, как они полностью остынут.

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