«Нужна передышка»: эксперт объяснил, зачем россия уничтожает инфраструктуру Украины

Россия ищет передышку в своей войне в Украине и пытается оказать давление на Запад, чтобы он прекратил поставки оружия, сказал аналитик.

Аналитик по вопросам безопасности Райнер Сакс предположил, что рф* пытается довести войну до такой степени, что Украина будет вынуждена вести переговоры. «Сегодня главное, что, несмотря на атаки рф на украинскую гражданскую инфраструктуру, в основном электроэнергетическую и теплофикационную, Украина по-прежнему держит инициативу», — сказал эксперт.

Уничтожение украинской инфраструктуры вряд ли можно назвать новой тактикой для рф, и они этим занимаются с самого начала полномасштабного вторжения. «Им нужно нарушить инфраструктуру не только потому, что они хотят, чтобы Украина замерзла, но и чтобы снизить ее боеспособность. Россия не отказывается от взятия под контроль Украины», — добавил Сакс.

«Украина имеет преимущество, которое было создано примерно на третьей неделе войны, когда рф не объявила мобилизацию, а Украина объявила ее и приступила к формированию резервов, должным образом обучая солдат. Опытных бойцов раньше отправляли на фронт, а новые части, которые мы наблюдаем со второй половины лета, только сейчас сказываются на ходе войны».

«Украина сейчас имеет преимущество в этом плане как минимум на шесть, а то и на семь месяцев. Но Украина зависит от западных вооружений, а рф может обеспечивать себя сама, пусть и недостаточно быстро. Поэтому им нужен перерыв в боевых действиях, мобилизоваться для нового наступления. Я думаю, что рф могла бы продолжать воевать еще довольно долго», — добавил он.

Российские лидеры в последние дни предположили, что Украина готовится применить так называемую «грязную бомбу». Сакс считает, что это прежде всего информационная операция по влиянию на западные державы.

«Я думаю, что их цель состоит в том, чтобы убедить Запад временно прекратить помощь в виде оружия, посеять сомнения, замешательство и разжечь дебаты о том, что происходит. Это даст им передышку, а также позволит россии вернуть себе дипломатическую инициативу», — сказал он.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!