NYT назвал одно из главных последствий войны в Украине для всего мира

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, более 345 миллионов человек страдают острой нехваткой продовольствия или подвергаются риску голода.

Боевые действия и постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины со стороны российской федерации* усугубляют продовольственный кризис в мире.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Отмечается, что ситуацию усугубляют засухи в США, Бразилии и Аргентине, которые являются крупными экспортерами продовольствия. Летом Украине удалось возобновить экспорт продовольствия по Черному морю. Но поставка украинского зерна в рамках «зернового коридора» не покрывает всех потребностей.

«Затяжной глобальный продовольственный кризис стал одним из самых далеко идущих последствий войны в Украине, способствуя повсеместному голоду, бедности и преждевременной смерти», – пишет издание.

Журналисты также ссылаются на оценки Всемирной продовольственной программы ООН, согласно которым более 345 миллионов человек страдают острой нехваткой продовольствия или подвергаются риску голода. Сообщается, что этот показатель вдвое больше, чем в 2019 году.

Недостаток продовольствия и высокие цены вызывают кризис в Африке, Азии и Америке. Больше всего страдают разоренные войной Афганистан и Йемен, а, например, Египет и Ливан испытывают трудности с выплатой расходов. Продовольственный кризис повлиял даже на богатые страны, такие, как США и Великобритания.

Как сообщал Курсор, благодаря зерновому соглашению, которое возобновило экспорт агропродукции из Украины, от крайней бедности было спасено около 100 миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба генсека ООН.

Отмечается, что Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, но из-за войны, которую на ее территории развязала российская федерация*, порты были заблокированы и мировое сообщество было обеспокоено, так как остановка экспорта могла вызвать голод в бедных странах.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что возобновление поставок продовольствия из Украины значительно повлияло на снижение цен на пшеницу и другие продукты.

Курсор писал ранее, что российская федерация уже неоднократно намекала на то, что хочет закрыть «зерновую сделку», которая была подписана между рф и Украиной при посредничестве ООН и Турции. Предполагается, что глава кремля попытается давить на страны G20 именно с помощью этого соглашения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!