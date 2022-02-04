Нью-Йорк запускает конкурс для израильских стартапов по использованию экологически чистой энергии

Нью-Йорк проводит конкурс для израильских технологических компаний-стартапов, чтобы помочь решить проблемы коммунального обслуживания штата, поскольку правительство работает над тем, чтобы полностью перейти на экологически чистую энергию.

«Нью-Йорк и Израиль имеют долгую историю сотрудничества и общий интерес к разработке новых решений в области экологически чистой энергии, которые будут решать проблемы изменения климата и принесут взаимную выгоду нашим энергетическим системам», — сказала губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул.

Об этом сообщает Jewish Press.

«Конкурс Smart Energy Challenge даст небольшим начинающим фирмам возможность работать с крупным коммунальным предприятием и позволит штату Нью-Йорк сохранить свое лидерство в качестве новатора, поскольку к 2040 году он активно движется к созданию электрической сети со 100-процентным нулевым уровнем выбросов».

Энергетическое управление Нью-Йорка и Israel Smart Energy Challenge наградят компанию-победителя 1 миллионом долларов за сотрудничество с энергетическим управлением в проектах интеллектуальной энергетики. Заявки принимаются до начала апреля. Ожидается, что победитель будет объявлен в июне.

Аналогичный конкурс был проведен в прошлом году, и компания Prisma Photonics из Тель-Авива одержала победу за свою «систему обнаружения проблем с линиями передачи в реальном времени».

В этом году основное внимание уделяется, среди прочего, зарядке электромобилей следующего поколения, искусственному интеллекту, хранению энергии и многому другому.

Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир сказал, что еврейское государство «международно признано как центр высоких технологий, основанный на передовых инновациях и идеях израильских предпринимателей. Мы разделяем многие из тех же целей и ценностей, что и штат Нью-Йорк, когда речь идет о решении проблемы изменения климата и продвижении экологически чистой энергии».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что NASA в марте запустит сверхтяжелую ракету SLS.

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