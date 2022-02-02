ОАЭ перехватили и уничтожили три вражеских беспилотника

Атака беспилотника произошла через несколько дней после того, как хуситы запустили баллистическую ракету в направлении Абу-Даби во время официального визита президента Ицхака Герцога.

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявило, что оно перехватило и уничтожило три вражеских беспилотника, которые проникли в воздушное пространство страны Персидского залива над безлюдными районами.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Министерство обороны ОАЭ добавило, что принимает «все необходимые меры для защиты государства и его территории».

Государство Персидского залива за последний месяц стало целью нескольких баллистических ракет и атак беспилотников, на все из которых претендует хуситы, йеменская повстанческая группировка, поддерживаемая Ираном.

В воскресенье вечером, во время официального визита президента Израиля Ицхака Герцога, средства ПВО Эмиратов перехватили баллистическую ракету , запущенную поддерживаемыми Ираном хуситами над Абу-Даби. В ответ коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла серию интенсивных авиаударов по Сане, столице Йемена, рано утром в понедельник.

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