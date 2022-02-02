ОАЭ разморозили 10 млрд долларов инвестиций в израильские компании

Сообщается, что наследный принц ОАЭ Мухаммад ибн Заид решил разморозить 10 миллиардов долларов инвестиций в израильские компании, которые он обещал бывшему премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

Источники, близкие к этому вопросу, заявили, что наследный принц ОАЭ Мухаммад ибн Заид решил разморозить инвестиции в 10 миллиардов долларов в израильские компании, которые он обещал бывшему премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Крупные суверенные фонды ОАЭ разделят инвестиции между собой, включая фонд ADIA и фонд Mubadala, хотя первым фондом, который выйдет на израильский рынок, является фонд ADG (Abu Dhabi Growth), входящий в группу ADQ. Этот фонд планирует инвестировать 200 миллионов долларов в 2022 году в израильские компании и аналогичную сумму каждый год в течение 10 лет.

Стало известно, что Абу-Даби терпеливо ждал стабилизации израильской политической ситуации, прежде чем возобновить процесс выполнения обещания ибн Заида. Визит Герцога, личный, дипломатический, но не политический, означал, что он был нужным человеком в нужное время, чтобы официально начать инвестиционный процесс.

Председатель ADG Fund Фарис Мохаммед аль-Мазруи встретился с несколькими членами небольшой израильской делегации, сопровождавшей президента Герцога. На встречах в Абу-Даби израильтяне и эмиратцы говорили о механизмах инвестиций и о том, как такие организации, как Ассоциация производителей Израиля и Израильский институт экспорта, могут помочь направить инвестиции.

Еще одним важным звеном в цепочке станет Start-Up National Central, который в последние годы специализируется на поиске инвесторов для израильских стартапов. Генеральный директор Start-Up National Central Ави Хассон, побывавший в ОАЭ в составе делегации президента Герцога, сказал, что размораживание ОАЭ 10 миллиардов долларов для инвестиций в Израиль имело большое значение для обеих стран. Он сказал, что эмиратцы используют инвестиционные фонды как стратегический инструмент и через фонды выражают важность, которую они видят в отношениях с Израилем.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Ицхак Герцог призвал больше стран присоединиться в Авраамским соглашениям во время визита в ОАЭ.

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