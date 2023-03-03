Объединение усилий против рф: что готовят Байден и Шольц

Джо Байден должен встретиться с канцлером Германии в рамках продолжающихся усилий по объединению усилий США и Европы в защите Украины.

Джо Байден должен встретиться сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Для Шольца это будет рабочий визит в Белый дом, лишенный всякой помпезности и протокола. Пресс-конференция не запланирована, и, как сообщается, канцлер не привезет с собой прессу. Высокопоставленный чиновник администрации Байдена сказал, что визит будет коротким, но интенсивным.

«Мы ожидаем, что это будет часовая встреча или около того», — сказал чиновник, добавив, что «основная часть встречи» будет посвящена Украине.

«Вероятно, будет значительный компонент один на один, что, я думаю, является отражением близких отношений между двумя лидерами и возможностью для них двоих иметь возможность вести углубленные и личные беседы», — сказал источник.

Частью послания президента США будет благодарность Шольца за согласие разрешить поставку танков Leopard немецкого производства в Украину, хотя в недавнем интервью советник по национальной безопасности США Джейк Салливан ясно дал понять, что сначала Белый дом должен был согласиться на поставку американских танков Abrams, чтобы убедить Шольца на поставку Leopards. Берлин тем не менее оспаривает это утверждение. Вашингтон также выразил восхищение тем, как быстро Германия уменьшила свою зависимость от российского газа.

«Без сомнения, они будут говорить о видах сил и средств, в которых Украина по-прежнему будет нуждаться в предстоящие недели и месяцы», — заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.