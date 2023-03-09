Обесточена атомная электростанция: в Украине после ночного обстрела возникло ЧП

В результате ракетного обстрела, который россия совершила по Украине в ночь на 9 марта 2023 года, Запорожская атомная электростанция была полностью обесточена.

Из-за ракетного обстрела, последняя линия связи между станцией и украинской энергосистемой была отключена в результате ракетных обстрелов. В настоящее время, станция находится в режиме блэкаута, в шестой раз за время оккупации, и 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние.

Подробнее об этом информирует Энергоатом в сети Telegram.

Всего на станции включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд, но горючего для их работы остается только на 10 дней. Если внешнее питание не будет возобновлено, то может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира. В связи с угрозой ракетных обстрелов, все находящиеся на территории Украины атомные электростанции разгрузили мощность, и по состоянию на 6:30 утра, суммарная выдача энергоблоков составляла 4700 МВт. Представители росатома* ограничивают возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности из-за их вмешательства в работу станции.

Ранее «Курсор» информировал, что у Зеленского рассказали, как должна закончиться война против россии. По словам советника главы Офиса президента Украины, «правильная финализация войны» существенно ускорит вступление Украины в ЕС и позволит избежать даже вероятности потери своей государственности.

Напоминаем, что в агентстве Fitch спрогнозировали ход войны между Украиной и рф в 2023 году. В агентстве Fitch Ratings говорят, что война в 2023 году продолжится между странами в рамках ее нынешних широких параметров.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!