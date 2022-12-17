Оборонный бюджет Японии станет третьим в мире

По словам премьер-министра страны, наращивание военных мощностей – это ответ на «различные вызовы безопасности, с которыми мы сталкиваемся».

Япония обнародовала крупнейший план по наращиванию своего военного потенциала со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что японский оборонный бюджет станет третьим в мире – после США и Китая.

По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, наращивание военных мощностей – это ответ на «различные вызовы безопасности, с которыми мы сталкиваемся».

«На обеспокоенность японского правительства повлиял российский прецедент вторжения в Украину, который может использовать Китай для нападения на Тайвань. А это будет угрожать близлежащим японским островам, нарушит поставки полупроводников и может перекрыть маршруты нефтетанкеров», — пишет издание.

Согласно сообщению, в соответствии с планом, оборонный бюджет Японии на следующие пять лет составит 320 миллиардов долларов, что выше 1% от ВВП – предела, действовавшего в Японии с 1976 года.

«На эти средства страна намерена закупить ракеты, ударные и разведывательные беспилотники, истребители-невидимки, вертолеты, тяжелые транспортные самолеты, подводные лодки и военные корабли», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, Тайвань обнародовал проект увеличения оборонного бюджета страны на 12,9%, что запланирован на 2023 год. Таким образом, Тайвань шестой год будет поднимать расходы на оборону.

При увеличении бюджета, что стало инициативой кабинета президента Цай Инвэнь, почти на 13% сумма составит 586,3 миллиардов тайваньских долларов (19,41 миллиардов долларов США).

Выделенные средства планируют потратить на закупку истребителей и другой техники, а также «специальных средств» для Министерства обороны. Главное управление бюджета, бухгалтерского учета и статистики не представило конкретной информации касаемо того, как именно потратят деньги.

Также Курсор информировал о том, что Япония усиливает оборонную мощь в связи с угрозой нападения Китая.