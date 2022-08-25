В Тайване увеличат оборонный бюджет на 13% после обострения ситуации с Китаем

Тайвань обнародовал проект увеличения оборонного бюджета страны на 12,9%, что запланирован на 2023 год.

Таким образом, Тайвань шестой год будет поднимать расходы на оборону. При увеличении бюджета, что стало инициативой кабинета президента Цай Инвэнь, почти на 13% сумма составит 586,3 миллиардов тайваньских долларов (19,41 миллиардов долларов США).

Об этом сообщает Reuters.

Выделенные средства планируют потратить на закупку истребителей и другой техники, а также «специальных средств» для Министерства обороны. Главное управление бюджета, бухгалтерского учета и статистики не представило конкретной информации касаемо того, как именно потратят деньги.

Двузначный рост в этом году знаменует собой резкое увеличение, если сравнивать с увеличением расходов Тайваня на оборону в последние годы. По словам министра статистики Чу Цер-мин, увеличение в основном пойдёт на операционные расходы.

«Мы всегда придаем первостепенное значение безопасности и национальной безопасности… вот почему (бюджет) оперативных расходов сильно увеличивается», – сказал он и указал на такие расходы, как топливо и техническое обслуживание самолетов и кораблей, направляемых для противодействия военной активности Китая возле острова.

Министерство обороны Тайваня заявило, что бюджет полностью учитывает «вражескую угрозу» и он эквивалентен 2,4% прогнозируемого ВВП Тайваня на следующий год.

«Перед лицом постоянного расширения целенаправленной военной деятельности китайских коммунистов в последние годы и стандартизированного использования военных кораблей и военных самолетов для набегов и нарушений окружающих Тайвань морей и воздушного пространства военные придерживаются принципа подготовки к войне, не стремясь к войне, и решительной защиты национальной безопасности», – заявили там.

Это случилось через несколько недель после проведения Китаем крупномасштабных военных ученый вокруг острова. В свою очередь, Пекин их осуществил после визита в Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, что Китай расценил как попытку США вмешаться в его внутренние дела.

Недавно Тайвань заявил, что самолеты Китая пересекли воздушную границу острова.

Также «Курсор» рассказывал, как Тайвань отреагировал на новый «удар» со стороны Китая.