Япония усиливает оборонную мощь в связи с угрозой нападения Китая

В Японии исходят из предположения, что Пекин обладает большим количеством ракет, которые можно использовать для атаки на их государство.

Япония нуждается в около 1000 противотанковых ракет большой дальности в дополнение к ее запасам противоракетной обороны в качестве защиты от растущего военного потенциала Китая.

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на правительственные органы страны.

Отмечается, что в связи с ростом напряженности в регионе в Минобороны Японии обсуждается рекордный оборонный бюджет в размере более 5,5 трлн иен ($40 млрд) на следующий финансовый год, и эта цифра может увеличиться.

«Делая свою оценку, японское правительство изучило количество ракет и требуемый бюджет, которые потребуются для противодействия китайским ракетам, исходя из предположения, что Пекин обладает большим количеством ракет, которые можно использовать для нападения на Японию», — говорится в сообщении.

По словам главы Исследовательской комиссии Либерально-демократической партии по вопросам национальной безопасности Ицунори Онодера, «Япония как островное государство подвергнется нападению издалека. Поэтому для контратаки необходимо иметь необходимое число ракет».

Бюджетная заявка Министерства обороны на 2023 финансовый год, которая должна превысить самый высокий бюджет в 5,49 трлн иен, составленный в 2021 финансовом году, отражает стремление усилить оборонный потенциал страны и беспилотные системы, такие как беспилотные летательные аппараты.

Премьер-министр Фумио Кисида на пресс-конференции 10 августа назвал капитальный ремонт оборонного потенциала самым важным вопросом на оставшуюся часть года, добавив, что он «предпримет согласованные усилия, чтобы иметь четкое представление о масштабах бюджета и обеспечить финансовые ресурсы».

Ранее Курсор сообщал о том, что в середине мая Япония зафиксировала нахождение китайских патрульных катеров вблизи своих берегов. Четыре судна были замечены в Восточно-Китайском море у островов Сенкаку.

Также мы писали о том, что Япония протестует против оккупации Курильских островов россией*. Власти страны высказали протест против проведения россией военных учений возле Курильских островов, которые считает своей территорией.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!