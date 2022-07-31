Обострение ситуации в Косово: слышна стрельба и сирены

Северная часть Косова населена этническими сербами, которые отрицательно относятся к отделению края от Сербии. Поэтому они по-прежнему пользуются сербской валютой и имеют сербское гражданство.

Вечером в воскресенье, 31 июля, в районе Косово-Митровицы, граничащем с Сербией, раздались выстрелы и сирены, и косовский спецназ отступил, сообщают косовские и сербские газеты.

Косовский спецназ, КФОР НАТО и итальянские карабинеры прибыли на мост через реку Ибер. Тем временем местные сербы выходят на улицы, а в интернете появляются видеоролики с сиренами и автоматной стрельбой.

Эскалация произошла за несколько часов до вступления в силу нового указа, требующего от косовских сербов, имеющих сербские номерные знаки, переоформить их на косовские номера (RKS). Кроме того, гражданам Сербии, проживающим на территории частично признанного государства, будут выданы временные документы, которые заменят сербские документы.

Местные сербы строят баррикады в знак протеста против решения Приштины о перерегистрации транспортных средств и удостоверений личности. Строительство баррикад подтвердил заместитель начальника полиции северного края Косово Бесим Хоти.

«В Зубин-Потоке и Рударе возле Варага были установлены блокпосты. Похоже, что была распространена ложная информация о том, что поселение будет закрыто специальными подразделениями, что совершенно не соответствует действительности», — сказал он.

«Армия Косово планирует в полночь напасть на северную часть Сербии», — президент Сербии Вучич.

Также СМИ заявили, что президент Сербии Вучич намерен выступить с экстренным обращением к нации по ситуации в Косово.

«Курсор» писал ранее, что Вооруженные силы Украины намерены вернуть в ближайшее время Херсон, который временно находится под контролем российской федерации. Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин рассказал, как проходит деоккупация юга.

Еще мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина с удовольствием хотела бы деоккупировать свои территории невоенным путем, но она имеет дело с российской федерацией, которая не хочет договариваться дипломатически, да и сейчас это невозможно.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!