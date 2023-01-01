Массированный удар по Украине в новогоднюю ночь: опубликованы фото и видео последствий

В Киеве и других местах Украины раздались многочисленные взрывы, а сирены воздушной тревоги завыли по всей стране в первые пару часов после полуночи в Новый год.

Когда завыли сирены, судя по опубликованным видео, некоторые люди в Киеве кричали со своих балконов: «Слава Украине! Героям слава!»

Осколки ракеты, уничтоженной украинскими системами ПВО, повредили автомобиль в центре столицы, но, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Сообщается, что в районе Киева были обнаружены 32 воздушных цели, все 32 уничтожены. Водо- и теплоснабжение столицы работает в штатном режиме.

В целом, в новогоднюю ночь, ВСУ уничтожили 45 вражеских дронов Shahed.

Атаки произошли через несколько минут после того, как президент Украины Владимир Зеленский передал новогоднее послание с пожеланиями победы своей стране в войне, которая идет уже 11 месяцев и конца которой не видно.





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