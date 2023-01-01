СМИ: США рассматривают возможность передачи Киеву оружия, которое изменит ситуацию на поле боя

США рассматривают возможность передачи БТР М-2 «Брэдли» украинской армии.

Об этом сообщает американская газета Bloomberg.

Хотя это и не официальное решение, вероятность того, что украинская армия продолжит упорную борьбу против российской армии, вторгшейся в Украину более десяти месяцев назад, может значительно склонить чашу весов в пользу Киева.

Высокопоставленный представитель Пентагона подтвердил Bloomberg проведение переговоров по вопросу «Брэдли».

Если вы думаете, каким образом почти 40-летний БТР может стать прорывным оружием в страшной войне на истощение в Украине, ответ кроется в модернизациях и улучшениях, которые машина получила за эти годы, а также в большой потребности Украины в бронемашинах с противотанковыми возможностями.

В США более 2000 единиц БТР »Брэдли» находятся на хранении, и армия США не использует их и не нуждается в них. Таким образом, количество единиц, которые американцы могут перебросить в Киев в течение нескольких месяцев, велико, как и количество доступных запчастей для БТР.

Бронетранспортеры «Брэдли» на протяжении многих лет подвергались различным модернизациям и получили более толстую броню, возможность добавления реактивной защиты, а также усовершенствование 25-миллиметровой пушки и противотанковых ракет, установленных на башне. С военной точки зрения «Брэдли» считается «мини-танком» и может нести экипаж из трех операторов и семи бойцов.

Украинская армия испытывает острую нехватку боевых бронированных машин.

Сообщается также, что в Вашингтоне не опасаются, что передача вооружения этой модели будет представлять значительная эскалация в отношениях с москвой, поскольку в прошлом украинской армии уже поставлялось гораздо более современное оружие.

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