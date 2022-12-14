Обвинения в нецелевом использовании оружия, переданного Украине: в США озвучили заявление

«Я думаю, что результаты на поле боя в данном случае говорят сами за себя», — сказали с Минобороне США.

У США нет информации о том, что оружие, переданное Украине в рамках военной помощи, не используется по прямому назначению.

Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Патрик С. Райдер .

«На данный момент у нас нет достоверной информации, которая указывала бы на то, что имело место какое-либо перенаправление украинской помощи незаконным путем. Повторюсь, и я думаю, что результаты на поле боя в данном случае говорят сами за себя», — отметил он.

Он также добавил, что США и их партнеры отмечают эффективность применения предоставленного оружия. За счет полученных сил и средств Силы обороны Украины ведут оборону и возвращают ранее захваченные оккупантами территории.

«Мы по-прежнему наблюдаем, как украинцы используют возможности, которые им предоставляют Соединенные Штаты и международное сообщество, и используют их с большим успехом для защиты своей страны и восстановления суверенной территории», — добавил представитель Пентагона.

Регулярно возникает вопрос о контроле за применением Украиной оружия.

Так, недавно Конгресс США в очередной раз отклонил просьбу о проверке помощи, предоставленной Украине.

На этот раз его инициатором выступила конгрессмен-республиканец Марджори Тейлор Грин.

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