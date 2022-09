Очень эмоционально: кортеж с гробом Елизаветы II прибыл в запланированную точку маршрута

Кортеж из семи машин, перевозивший покойного монарха в течение шести часов, встретили тысячи скорбящих.

Об этом сообщает Sky News.

Гроб Елизаветы доставили в Эдинбургский дворец Холируд для первой части того, что король Чарльз III назвал «последним великим путешествием» его покойной матери. Когда катафалк проезжал по лицам Эдинбурга, более 10 тысяч человек выразили свое почтение Елизавете. Во время пути из Балморала в Эдинбург некоторые скорбящие бросали цветы в катафалк, в то время как у других были слезы на глазах.

«Это было очень эмоционально. Это было уважительно и показало, что они думают о королеве. Она, безусловно, служила этой стране, даже за несколько дней до своей смерти», – поделилась жительница Абердина Элизабет Тейлор.

Другая женщина специально проехала восемь часов, чтобы отдать почтение покойному монарху.

Queen Elizabeth II’s coffin has arrived in Edinburgh.

Thousands of people are lining the streets, yet there is absolute silence as people quietly reflect on the loss of our Sovereign of 70 years. pic.twitter.com/8oeo4OTebz

— Royal Central (@RoyalCentral) September 11, 2022