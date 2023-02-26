Очередная ракетная атака: в Генштабе Украины рассказали, почему не было обстрела в годовщину войны

Несколько дней назад, 24 февраля, весь мир чтил мужество украинцев, которые продолжают сражаться с российскими оккупантами.

Россия может наносить обстрелы по украинской инфраструктуре не привязываясь к каким-либо символическим датам.

Подробней об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на интервью представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

«Я сейчас нахожусь в Виннице, и люди в эти дни здесь, как и на западе Украины, ожидают удары дальнобойными ракетами… Мы говорим, что враг будет атаковать критическую инфраструктуру, и привязываемся к символическим датам. Однако у нас война, и удар может быть в любой момент», — сказал он.

Он отметил, что в большинстве восточных областей люди живут под постоянными обстрелами.

«Я хочу сказать, что в режиме ежедневного ожидания живут Харьковская, Одесская, Запорожская, Херсонская области. Взрывы там раздаются, удары. Жители не выбирают себе там дату 23-24 февраля — они живут с этим. И Украина должна знать, что там очень горячее», — подчеркнул Игнат.

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