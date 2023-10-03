Исследователи заявили, что один из крупнейших городов мира в будущем может быть похороненным под водой.

Согласно новому исследованию, Нью-Йорк, американский город, может столкнуться с проблемой утопления в будущем из-за человеческой деятельности, глобального потепления и ошибок в городском планировании.

Как пишет "Space", специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA провели исследование в период с 2016 по 2023 год, используя передовые космические технологии, включая интерферометрический радар с синтезированной апертурой. Это позволило им создать трехмерную карту земли под Нью-Йорком и отследить движение земли за эти годы. Они обнаружили, что почва под городом опускается примерно на 1,6 мм ежегодно.

Некоторое опускание земли естественное и связано с изменениями, произошедшими много лет назад. Например, когда ледяные покровы покрывали часть Северной Америки около 24 000 лет назад, они оказывали давление на землю, а после таяния льда некоторые области, включая Нью-Йорк, начали подниматься. Однако сейчас эти земли вновь погружаются.

Интересно, что не всё опускание можно объяснить естественными процессами. Например, некоторые районы, такие как взлетно-посадочная полоса 13/31 аэропорта Ла-Гуардия и стадион Артура Эша в Квинсе, погружаются быстрее из-за ошибок в городском планировании. Эти объекты построены на местах, где ранее были свалки. Такие острова, как Говернорс и Райкерс-Айленд, также сталкиваются с ускоренным опусканием почвы по этой причине.

С другой стороны, некоторые районы Нью-Йорка поднимаются, например, Восточный Вильямсбург в Бруклине. Все эти процессы могут быть вызваны человеческой деятельностью, такой как откачка грунтовых вод и использование инъекционных скважин. Однако для более точного понимания этой проблемы требуются дополнительные исследования.

Напомним, у побережья Израиля был найден затопленный город.