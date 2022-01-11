Стало известно, когда войска ОДКБ покинут Казахстан

Войска ОДКБ во главе с Россией уже через 12 дней полностью покинут территорию Казахстана.

Военный блок Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возглавляемый Россией, начнет вывод своих войск из Казахстана через два дня, заявил во вторник в парламенте президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, войска будут полностью выведены из центральноазиатского государства в течение 10 дней.

Казахстан обратился за военной помощью к ОДКБ на фоне беспорядков на прошлой неделе.

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